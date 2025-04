"Peut-être qu'ils sont plus efficaces que nous sur ce plan-là" : la clé du choc entre le Club de Bruges et Genk ?

Le choc de ce soir entre le Club de Bruges et Genk risque d'être un premier tournant dans la course pour le titre. Thorsten Fink préface la rencontre.

Avec quatre points d'écart entre les deux équipes, le match de ce soir entre le Club de Bruges et Genk risque de valoir son pesant d'or dans la couse au titre. Si les Blauw en Zwart s'imposent à domicile, ils se rapprocheront à un point du Racing. Si ce dernier s'impose, l'écart grimperait à sept unités.

"Nous savons que le Club est très fort, mais nous avons également notre match à domicile contre le Club qui nous attend après cela. Nous voulons gagner, mais notre état d'esprit ne change en rien par rapport aux autres matchs des Playoffs. Nous ne jouerons certainement pas pour un match nul, nous ne renierons pas notre jeu offensif", a déclaré Fink sur Sporza.

Des matchs toujours très serrés

L'entraîneur allemand s'est risqué au jeu des comparaisons : "Nous sommes défensivement forts tous les deux. Ils ont un excellent gardien et nous avons en Penders un gardien avec un potentiel immense. Au milieu de terrain, nous ne sommes pas en reste. En attaque, nous avons avec Tolu un attaquant de premier plan, ils ont également d'excellents joueurs sur le flanc. Peut-être qu'ils sont plus efficaces sur ce point", reconnaît-il.

Thorsten Fink a récemment prolongé son contrat pour une durée indéterminée. Autant dire qu'il se sent bien dans le Limbourg : "Le football est un business, on ne sait jamais ce qui peut arriver ou quelle équipe pourrait se manifester. Pour l'instant, l'objectif est de rester, je suis très heureux ici et je sais ce que j'ai ici", a-t-il conclu".

Cette saison, Genk a obtenu sa toute première victoire contre le Club de Bruges mais n'a ensuite remporté aucun des trois matchs suivants, avec notamment cette élimination frustrante en demi-finale de Coupe.