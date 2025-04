Et si Radja Nainggolan surprenait tout le monde cet été ? "Il faut que les deux parties s'y retrouvent"

Radja Nainggolan retrouve des couleurs à Lokeren-Temse. Son contrat y arrive à échéance dans quelques semaines.

En D1B, Lokeren est l'équipe en forme de cette fin de saison. Les Waaslandiens ont engrangé 21 points sur 24 depuis l'arrivée de Stijn Vreven. Hier soir, ils ont encore frappé fort en battant Zulte Waregem, mettant le Essevee encore un peu plus sous pression dans la lutte pour la montée.

Radja Nainggolan n'est pas non plus étranger à cette bonne spirale : le Diable Rouge a rapidement retrouvé son état de forme optimal, il n'a pas loupé la moindre minute de jeu sur les six derniers matchs. Hier, sa récupération haute suivie de l'assist sur le deuxième but de la soirée vaut le détour.

FT | Lokeren-Temse empêche Zulte Waregem d'être promu pour le moment. Un match pour le titre contre le RWDM attend le Essevee la semaine prochaine. 🔜🏆 #LOKZWA pic.twitter.com/OpJjgMf1oR — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 12, 2025

Le ninja se réjouit de cette fin de saison en force de l'équipe : "C'est agréable, personne ne s'attendait à ça. Ce bilan de 21 sur 24 est incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Je suis heureux d'avoir fait mon retour et de faire plaisir à Lokeren-Temse avec ces résultats", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Vers une prolongation ?

"Lors de mes premiers entraînements avec le groupe, j'ai constaté qu'il y avait de la qualité. Il ne restait plus qu'à développer la confiance et la conviction. C'est un cercle vertueux : de bons résultats mènent à d'autres bons résultats", poursuit Nainggolan.

Au point que le milieu de terrain est loin d'écarter la possibilité de prolonger : "Je me sens bien et respecté. Une équipe composée uniquement de bons joueurs, dans un club en pleine croissance. Mais il faut que les deux parties s'y retrouvent". Alors que Nainggolan débarquait dans un premier temps pour une mission à court terme consistant à aider l'équipe à se maintenir, alors que le club se demandait dans quoi il s'était embarqué quand son joueur était entendu par la police dans une affaire de trafic de drogue après seulement un match disputé, la collaboration pourrait donc bien se prolonger.