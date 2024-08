Des arrivées totalement gratuites...même si l'addition pourrait encore arriver : Foket et Augustinsson, symboles de la politique de Jesper Fredberg à Anderlecht

Jesper Fredberg a recruté trois défenseurs lors de ce mercato. Deux n'ont pas côuté le moindre centime.

Anderlecht a payé trois millions d'euros à l'AC Milan pour Jan-Carlo Simic. Il s'agit pour l'heure de la seule arrivée payante du Sporting. Le défenseur de 19 ans fait partie des joueurs autour desquels Jesper Fredberg souhaite construire sa défense au cours des saisons à venir.

Les arrivées de Thomas Foket et Ludwig Augustinsson ont mis plus de temps. Anderlecht a dû se montrer très patient pour recruter les deux joueurs, cités depuis un petit temps au Lotto Park.

La méthode Fredberg porte ses fruits

Mais le travail de sape a fini par payer : le Stade de Reims et le FC Séville ont tous deux accepté de laisser partir gratuitement leur joueur alors que leur contrat n'était pas encore arrivé à leur terme.

Dans le cas d'une telle opération transfert, la résiliation se produit souvent sur base de l'insistance du joueur lui-même. De cette manière, le transfert gratuit libère des fonds pour que le joueur puisse demander une prime à la signature à son nouvel employeur.

Het Laatste Nieuws rapporte pourtant qu'Augustinsson et Foket n'ont pas reçu de prime à la signature. Dans le cas des deux renforts, Anderlecht peut donc (actuellement) réellement parler de transferts 100% gratuits. Même si la facture pourrait arriver plus tard.

© photonews

Le quotidien explique qu'Augustinsson et Foket ont obtenu un contrat avec des primes liées aux performances. Les deux joueurs peuvent gagner plus s'ils remportent un trophée ou s'ils jouent un certain nombre de matchs.

C'est une méthode que Jesper Fredberg a également utilisée l'année dernière pour faire venir Kasper Schmeichel à Bruxelles. Le contrat de Majeed Ashimeru a également été renégocié de la même manière. Le message semble clair : le club peut se montrer attractif, à condition que les performances des joueurs soient à la hauteur.