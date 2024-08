Éliminé en Champions League, Philippe Clément en colère : "La pire décision que j'aie vu en 30 ans de carrière"

Les Rangers ont pris la porte en qualifications pour la Ligue des Champions. Une élimination des oeuvres du Dynamo Kiev qui ne passe pas pour Philippe Clément, mécontent de l'arbitrage.

C'est une énorme déception pour les Glasgow Rangers. Le géant écossais a été éliminé des qualifications pour la Ligue des Champions juste avant les barrages, battu par le Dynamo Kiev à domicile (0-2). Un gros échec pour Philippe Clément, également.

Mais l'entraîneur belge ne décolérait pas après la défaite. Selon lui, les Rangers ont été désavantagés par l'arbitrage. En effet, Jefté a pris un second carton jaune très tôt dans le match (51e), ce qui a amené la défaite.

"C'est la pire décision que j'aie vu en 30 ans de carrière dans le football. J'ai revu les images et c'est clair qu'il n'y avait rien. Jefté saute juste plus haut que son adversaire, mais il a les mains le long du corps", peste Philippe Clément après la rencontre dans des propos relayés par Belga.

"L'arbitre est resté sur sa décision, selon lui, c'était faute, mais je crois que les dirigeants de l'arbitrage auront un avis différent. Et cela se passe à un moment crucial du match", regrette le coach des Rangers. "Et au final, cela brise le rêve de 50.000 supporters et de tout un vestiaire".

En fin de rencontre, le Dynamo Kiev a pris l'avantage aux 82e et 84e minutes de jeu. Les Rangers disputeront l'Europa League, tandis que le Dynamo affrontera le RB Salzbourg en barrages pour une place en poules de la Ligue des Champions.