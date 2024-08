Un ancien pilier de l'Antwerp vers la MLS ? Il répond sèchement

Passé à l'Antwerp il y a deux saisons, Calvin Stengs pourrait rebondir en MLS. Il est cité au Charlotte FC.

Prêté en été 2022 à l'Antwerp par l'OGC Nice, Calvin Stengs s'était bien relancé en Belgique. Le milieu offensif néerlandais avait été primordial dans le doublé coupe - championnat.

Il a ensuite fait son retour aux Pays-Bas, signant au Feyenoord Rotterdam. La saison dernière, il a impressionné, marquant 8 buts et donnant 18 assists.

Il aurait pu quitter l'Europe cet été et rejoindre la MLS. Il avait en effet trouvé un accord avec le club américain du Charlotte FC. Ce transfert ne se fera finalement pas.

Stengs a réagi dans les colonnes du Telegraaf, affirmant qu'il allait rester au Feyenoord. "J'ai de plus en plus réalisé à quel point j'étais bon au Feyenoord et je veux y rester."

"Je reviens à Feyenoord et je vais tout donner pour le club, mes coéquipiers et les supporters. J'attends avec impatience la nouvelle saison et la Ligue des champions."