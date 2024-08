Un club insiste pour Noah Sadiki : les détails de l'offre reçue par l'Union Saint-Gilloise !

Noah Sadiki va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise cet été ? Le joueur lui-même n'a pas l'air de penser à un départ, mais l'Union Berlin insiste.

Voilà plusieurs jours qu'une rumeur insistante envoie Noah Sadiki (19 ans) de l'Union Saint-Gilloise vers l'Union... Berlin. Le club allemand aurait émis une offre auprès de son homonyme bruxellois. Mais Sadiki lui-même a récemment répondu clairement à ces rumeurs (lire ici).

Mais l'Union Berlin insiste et aurait, selon le spécialiste du mercato Sacha Tavolieri, émis une seconde offre, dont les détails sont désormais connus.

Il s'agirait en effet d'un prêt payant à hauteur de 500.000 euros, avec une option d'achat non-obligatoire de 5 millions d'euros. Noah Sadiki intéresserait également le Stade de Reims, mais à choisir, il préférerait l'Union Berlin.

Sadiki est estimé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt, et sous contrat jusqu'en 2027. Pour l'USG, c'est à double tranchant : 5 millions d'euros pourraient potentiellement ne plus correspondre à la valeur du joueur dans un an - dans un sens ou dans l'autre.

Noah Sadiki est titulaire sous Sébastien Pocognoli, qui aurait donc beaucoup de travail pour reconstruire son équipe si ce départ supplémentaire se confirmait...