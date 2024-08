La déclaration très forte de Noah Sadiki, cité sur le départ !

L'Union Saint-Gilloise pourrait bien perdre Noah Sadiki cet été. Le milieu de terrain intéresse l'Union Berlin.

L'Union Saint-Gilloise a déjà perdu plusieurs cadres lors de ce mercato estival. Les Bruxellois ont ainsi acté les départs de Mohamed Amoura et Gustaf Nilsson.

Un départ pourrait également s'ajouter à la liste : celui de Noah Sadiki. Après seulement une saison à l'Union, le jeune joueur de 19 ans suscite l'intérêt de l'Union Berlin, qui a déjà formulé une offre.

Noah Sadiki répond à l'intérêt de l'Union Berlin

Noah Sadiki, dans des propos relayés par le Nieuwsblad, a ainsi répondu à ces rumeurs de départ. "Je sais qu'il y a une offre de l'Union Berlin", a déclaré Sadiki. "Mais je ne pense pas que ce soit une priorité pour le club de me laisser partir. Des joueurs comme Machida et Puertas sont plus proches d'un transfert. Ma tête est toujours à 100 % à l'Union et j'ai encore un contrat jusqu'en 2027."

Il ne ferme cependant pas la porte à un départ. "J'ai eu une conversation avec mes agents et pour l'instant, nous avons une idée de mon avenir. Mais on ne sait jamais ce qui nous attend dans les semaines à venir."

Le coach de l'Union, Sébastien Pocognoli, a également répondu à la question. Il affirme vouloir compter sur Sadiki. "Je n'ai pas l'impression qu'il va partir. Il est prêt pour sa deuxième saison au club et souvent cela se passe bien. Je le vois comme un futur leader et j'attends de lui qu'il fasse un pas en avant."