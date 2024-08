La place aux jeunes au Standard...y compris pour la suite de la saison ? "Vous venez, vous impressionnez le staff et vous restez"

Le Standard a enregistré beaucoup de départ cet été. Ce qui laisse la place aux jeunes.

Au-delà de la rudesse du calendrier, c'est aussi par la place laissée aux jeunes que le Standard impressionne en ce début de saison. Avec Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet, Henry Lawrence et Soufiane Benjdida, les Rouches ont repris avec plusieurs joueurs qui évoluaient avec le SL 16 (relégué en D1 ACFF) la saison dernière. Sans oublier Hakim Sahabo, qui revient de blessure.

Les circonstances, notamment les nombreux départs en défense, ont évidemment aidé. "Nous avons perdu 15 joueurs de l'équipe de l'année dernière et en avons recruté 8, ce qui laisse un déficit de 7 joueurs. Cela crée des opportunités pour les jeunes. 12 jeunes ont commencé à s'entraîner avec l'équipe première, et je leur ai dit que tout le monde ne resterait pas, mais 3 ou 4 le feraient sûrement" explique le directeur sportif Fergal Harkin à RSCL+.

Des exemples inspirants pour les jeunes du SL 16

Et cela semble porter ses fruits pour plusieurs d'entre eux : "Vous venez, vous impressionnez le staff, et vous restez. C'est ce qui s'est passé avec certains d'entre eux. Je pense à Henry (Lawrence) et Ibe (Hautekiet), qui jouent en équipe première".

"Il faut du temps pour qu'un joueur se développe, et ils ont tous les deux montré qu'ils peuvent le faire. Ibe est ici depuis 18 mois, Henry depuis 12 mois. Ils ont saisi leur chance et ont été excellents, méritant pleinement les minutes qu'ils ont eues jusqu'ici" conclut Harkin.

Les deux défenseurs sont les bonnes surprises de ce début de saison, contribuant activement aux trois cleansheets des Liégeois. Resteront-ils dans l'équipe à l'issue du mercato ?