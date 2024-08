Jan Vertonghen de retour pour la Coupe d'Europe ? Le message d'espoir de Brian Riemer aux supporters

Jan Vertonghen est retourné à l'infirmerie en début de saison. Mais il devrait effectuer son retour assez rapidement.

Après avoir disputé les deux premiers matchs officiels de la saison, Jan Vertonghen n'était pas de la partie contre Louvain. Le capitaine anderlechtois souffre d'une surcharge aux tendons d'Achille. En son absence, Jan-Carlo Simic a lui aussi souffert, mais sur le terrain.

"C'était de ma faute si Simic avait connu un match difficile", a déclaré Brian Riemer en conférence de presse. "On ne peut pas s'attendre à ce que Jan-Carlo soit le leader de la défense d'Anderlecht à 19 ans. Ce garçon a spécifiquement choisi Anderlecht pour apprendre aux côtés de Vertonghen. Je pense que c'est un choix de carrière très mûr, mais Jan n'était pas là".

Le Dinamo Minsk, une échéance très importante

L'entraîneur danois se veut toutefois positif concernant son capitaine : "Jan va bien. Il se remet de cette surcharge, mais nous devons rester prudents. Il est possible qu'il revienne jeudi prochain contre le Dinamo Minsk ou une semaine plus tard pour le match retour. Il joue également son rôle dans le vestiaire" explique Riemer, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Nous verrons si Jan se rendra également en Hongrie pour le match contre Minsk s'il ne peut pas encore être sur le terrain. Il faut estimer quel impact cela aurait sur son retour" poursuit-il.

Quand il reviendra dans l'équipe, Vertonghen pourrait bien être associé à Mathias Jorgensen, tout juste débarqué de Brentford. Les deux défenseurs ont 71 ans à eux deux. "Le début de saison est toujours un casse-tête difficile à résoudre pour un entraîneur, mais on grandit petit à petit et on finit par accélérer. Il y aura encore des transferts" a conclu Riemer.