Les premiers mots d'Arthur Theate à Francfort : "Pendant l'Euro, j'ai eu un avant-goût de l'ambiance ici avec la Belgique"

Le transfert d'Arthur Theate à l'Eintracht Francfort est désormais officiel. C'est donc l'occasion de s'intéresser aux premiers mots d'Arthur Theate ainsi qu'à ceux du directeur sportif du club allemand.

"J'avais déjà entendu beaucoup de bien de l'Eintracht, du stade et des supporters. Pendant l'Euro, j'ai eu un avant-goût de l'ambiance ici avec la Belgique," explique le joueur belge. En effet, les Diables Rouges avaient disputé leur première rencontre de l'Euro 2024 au Deutsche Bank Park contre la Slovaquie, une rencontre loin d'être mémorable pour la Belgique, qui s'était inclinée sur le score de 0-1.

"Les discussions avec les responsables autour de Markus Krösche m'ont convaincu. C'est inspirant de voir ce que le club a réalisé ces dernières années et comment il a célébré ses succès. C'est exactement ce que je veux aussi : être performant, gagner des titres. Les supporters, le stade, la perspective - tout cela s'accorde parfaitement," déclare le Liégeois.

Le directeur sportif de Francfort, Markus Krösche, explique que le club allemand s'intéresse à Arthur Theate depuis un certain temps : "Nous suivons Arthur Theate depuis très longtemps et de manière très intensive. La saison dernière, il n'était économiquement pas possible de réaliser ce transfert. Nous sommes très heureux d'avoir pu convaincre Arthur de nous rejoindre." Un transfert qui aurait pu ne jamais se concrétiser, car le Belge avait été annoncé en Arabie Saoudite, mais cela n'avait finalement pas abouti.

"En raison de ses compétences techniques et de son intelligence de jeu, nous sommes convaincus qu'il nous renforcera, indépendamment du système, principalement au poste de défenseur central gauche, mais aussi, en option, au poste de latéral gauche," exprime le directeur sportif.



Le défenseur a également tenu à remercier son ancien club, le Stade Rennais, sur les réseaux sociaux : "Après 2 saisons dans ce beau club, il est temps de dire au revoir. Je tiens à remercier tout le monde au club pour les merveilleux moments que nous avons passés, et je suis fier de l'avoir fait. J'ai toujours tout donné pour le maillot et je suis fier d'avoir fait partie de cette équipe incroyable."

Merci, @staderennaisfc ❤️🖤



After 2 seasons at this beautiful club, it’s time to say goodbye. I would like to thank everyone at the club for the wonderful time we had.



I always gave everything for the shirt and I’m proud to have been part of this amazing team. #ToutDonner pic.twitter.com/iq0YWd21GC