🎥 Christian Burgess aurait-il dû être exclu à Anderlecht ? "Si on regarde factuellement la phase..."

Christian Burgess s'est encore attiré les foudres du public anderlechtois avec sa rugueuse intervention sur Nilson Angulo. La phase a été revue par Jonathan Lardot.

Tout le Lotto Park s'est levé : quand Christian Burgess a fauché Nilson Angulo aux abords du rectangle et s'en est sorti avec un carton jaune, les noms d'oiseau ont fusé. Le défenseur anglais aurait-il dû être exclu pour son intervention ? Silvio Proto et Jonathan Lardot ont tranché dans Under Review.

"Je ne sais pas s'il l'aurait mérité. mais si l'arbitre lui donne un carton rouge, je pense qu'il n'y a personne qui crie au scandale. Mais le jaune n'est pas scandaleux non plus. C'est une interprétation. Un arbitre va donner jaune, un autre rouge", explique Silvio Proto.

Burgess flirte avec les limites

De son côté, Jonathan Lardot comprend la décision prise en live : "Si on regarde factuellement les éléments, le défenseur de l'Union empêche l'attaquant d'Anderlecht de continuer en mettant sa jambe. Il n'y a pas de pied en avant ou de crampon présenté en mettant en danger l'intégrité physique. C'est impressionnant, mais pas véritablement dangereux".

Avec la même nuance que Silvio Proto : "Par contre, si l'arbitre sur le terrain l'exclut, on peut le comprendre, ne fût-ce que par l'intensité du geste, qui n'est pas extrême mais relativement présente suite à la vitesse d'Angulo. La position de sa jambe est également très haute. Mais en regardant la phase avec une certaine distance, le carton jaune me convient".

Une phase sujette à interprétation qui explique la non-intervention du VAR. La zone grise était d'application. Ce qui est certain, c'est que Christian Burgess s'en sort bien. Il sera néanmoins suspendu pour le prochain match à l'Antwerp.