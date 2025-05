Batshuayi en héros, quelques Diables se loupent : le tour d'Europe des Belges à l'étranger

Quels Diables Rouges se sont montrés décisifs ce week-end ? Revenons sur les différentes prestations des belges à l'étranger.

Trossard : Titulaire face à Liverpool, l'attaquant a livré 78 bonnes minutes avec une passe décisive à la clé. Arsenal partage 2-2 face aux Reds.

Sels et Faes : Le duel entre Nottingham et Leicester laissait entrevoir un duel à distance entre les deux Belges. Auteurs d'un match correct, les deux Diables se sont quittés dos à dos, 2-2.

Lavia : Le médian retrouve petit à petit du temps de jeu après sa longue blessure. Pour sa troisième titularisation de rang avec Chelsea, il a cependant livré une moins performance, à l'image de son équipe. Défaite 2-0 des Blues face à Newcastle.

Onana : Titulaire au milieu de terrain, il a une nouvelle fois maintenu l'équilibre pour Aston Villa. Victoire 0-1 à Bournemouth. Tielemans était lui blessé.

De Bruyne et Doku : Le milieu était titulaire et l'ailier est rentré à la mi-temps. Tout deux ont fait un bon match mais n'ont pas réussi a trouvé la faille face au dernier, Southampton. Score final 0-0.

Fofana : Titulaire et 90 minutes pour l'ex-Gantois mais une défaite 2-0 face à Monaco qui complique la course à la Ligue des Champions pour les Lyonnais.

Fernandez-Pardo et Meunier : Tous deux titulaires avec Lille, ils n'ont pas livré leur meilleure prestation et s'inclinent 2-0 face à Brest.

Batshuayi et Theate : Francfort recevait Saint-Pauli dimanche soir. Theate a livré un gros match et a même été élu homme de la rencontre. Batshuayi est, lui, monté a la mi-temps et a marqué l'égalisation. Score final 2-2. Du côté de Saint-Pauli, Van Der Heyden était suspendu et n'a pas pu jouer la rencontre.

Lynen, Openda et Vermeeren : Les trois hommes étaient titulaires, l'un pour le Werder, les deux autres pour Leipzig et se sont livrés un bel affrontement. Cependant, pas de buts et pas de vainqueur.

Vranckx : Titulaire face à Hoffenheim, il a cédé sa place à la mi-temps pour l'ex-brugeois, Skov Olsen. Score final 2-2.

Liga

Courtois : Dans le Clasico, le Barça a pris le dessus sur le Réal, 4-3. Le gardien n'a rien pu faire face aux assauts répétés des Barcelonais. Il a tout de même fait quelques arrêts mais insuffisants.

Lukebakio : Nouvelle défaite pour Séville qui s'incline 3-2 face au Celta Vigo. Lukebakio n'a pas livré sa meilleure prestation et peine à retrouver les stats qu'il avait au début de saison.

Januzaj : Titulaire pour la première fois depuis très longtemps, l'ailier a retrouvé des sensations malgré la défaite de Las Palmas 0-1 face au Rayo Vallecano.

De Ketelaere et Saelemaekers : Les deux joueurs s'affrontent ce soir à 20h45 dans le choc Atalanta - AS Roma.

Lukaku : Big Rom a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets. Il a ouvert le score dans ce Napoli - Genoa. Le score a bougé ensuite et le match s'est soldé sur un 2-2. Ngonge et De Winter n'ont pas quitté le banc de touche.

Keita : Le médian a subi l'exclusion d'un partenaire et Parme s'est incliné 2-1 face à Empoli.

Van der Brempt : Le latéral est monté à l'heure de jeu et a pu savourer le succès de Côme, 3-1, face à Cagliari.

Liga Portugal

Debast : Le nouveau milieu de terrain a joué 57 bonnes minutes dans le choc entre Benfica et le Sporting. Score final : 1-1.