Anderlecht face à un casse-tête concernant cet excédentaire : une offre refusée !

Dans les dossiers compliqués du côté du RSC Anderlecht, on retrouve celui d'Amadou Diawara. Le milieu défensif guinéen de 27 ans ne rentre pas dans les plans de Brian Riemer.

Le meilleur exemple pour se rendre compte de cela, c'est son nombre de minutes jouées depuis de le début de la saison 2024-2025 : celui-ci est de 0.

Amadou Diawara, ancien joueur de Naples, de l'AS Rome et de Bologne, continue à intéresser en Italie. Comme l'expliquait la presse transalpine, il aurait été approché par Empoli (lire ICI).

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Anderlecht aurait discuté avec l'Aris Salonique afin de se mettre d'accord sur un contrat de prêt.

Cependant, Diawara ne l'aurait pas entendu de cette manière et aurait refusé cette offre. Le Guinéen est désireux de jouer à nouveau en Italie. Il n'y aurait pas encore de contact avec Empoli.

