OFFICIEL : OHL se renforce à nouveau et confirme son ambitieux mercato

Oud-Heverlee Louvain est passé tout proche de disputer les Play-downs la saison dernière, mais a été sauvé à la dernière minute par un but face à Malines.

Désormais, les Louvanistes ont débuté la saison avec un bilan de 6 points sur 12 assez mitigé, après des matchs face au Beerschot, Genk, Anderlecht et le Cercle de Bruges.

Dans l'optique de réaliser une bonne saison, ils viennent d'annoncer l'arrivée d'un nouveau joueur. Il s'agit du défenseur central japonais Takuma Ominami.

Le joueur de 26 ans, international japonais (1 sélection), est prêté par le club de Kawasaki Frontale. Une option d'achat a également été incluse dans le deal.

"Takuma Ominami est un défenseur central très expérimenté qui a joué de nombreux matchs en J1 League japonaise", a déclaré le PDG d'OHL Frédéric Van den Steen. "C'est un très bon joueur doté d'une excellente mentalité. Ominami peut jouer aussi bien dans une défense à quatre que dans une défense à trois. Il constitue un très bon renfort pour notre compartiment défensif."

✍️🇯🇵✅️ Signed and Sealed!



Takuma Ominami is a new #ohleuven player! pic.twitter.com/rR7RLEXa4T