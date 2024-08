Plus de 40 joueurs dans le noyau, et pourtant Chelsea veut encore recruter

Le noyau de Chelsea semble déborder de joueurs. Pourtant, une dixième et peut-être même une onzième recrue pourraient débarquer...

Une image cocasse a fait le buzz il y a quelques jours : la salle d'entraînement de Chelsea débordait de joueurs, et paraissait plus bondée qu'un Basic Fit en heures de pointe. Il faut dire que les Blues comptent plus de 40 joueurs dans leur noyau, même si certains (comme Romelu Lukaku) sont priés de s'entraîner à l'écart.

Plus précisément : Chelsea compte 43 joueurs sous contrat à l'heure actuelle, dont seulement 28 sont pris en compte par le coach Enzo Maresca. "Beaucoup trop", reconnaît ce dernier. Et pourtant, le club géré par Todd Boehly pourrait encore en accueillir.

Tout d'abord, Joao Felix (24 ans), prêté à Chelsea de janvier à juin 2023 et qui avait laissé un bon souvenir (20 matchs, 4 buts), va faire son grand retour. C'est confirmé : le Portugais a passé sa visite médicale. Un 10e transfert entrant estimé à plus de 54 millions d'euros.

Mais selon The Athletic, Chelsea n'en aurait même pas encore fini, et s'intéresserait désormais... à Jadon Sancho, mis de côté à Manchester United. L'international anglais n'a pas participé au premier match de Premier League avec les Red Devils et Chelsea suivrait son cas avec attention.

Dans l'autre sens, il va falloir dégraisser, et urgemment. Puis, faire jouer ensemble ces innombrables joueurs et composer un 11 de base cohérent. Bon courage à Maresca !