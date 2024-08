Un monument tire sa révérence en Allemagne : retraite internationale pour Manuel Neuer !

Manuel Neuer arrête l'équipe nationale. La nouvelle arrive au lendemain de la même annonce de la part d'Ilkay Gündogan.

Ce n'est plus une page qui se tourne en équipe nationale d'Allemagne, mais plusieurs chapitres. Après Toni Kroos, qui a raccroché les crampons pour de bon, Thomas Müller et Ilkay Gündogan, qui a annoncé cette semaine qu'il arrêtait la sélection, c'est au tour de Manuel Neuer (38 ans) d'annoncer sa retraite internationale.

Alors que des rumeurs annonçaient que le légendaire portier du Bayern Munich pourrait continuer jusqu'en 2026, Neuer a en effet décidé de s'arrêter après un Euro 2024 plutôt réussi de la part de la Mannschaft à domicile.

"Il fallait bien que ce jour arrive. Aujourd’hui, ma carrière au sein de l’équipe nationale allemande prend fin", écrit Manuel Neuer sur son compte Instagram. "Quand je regarde dans le rétroviseur aujourd’hui, je suis très fier et reconnaissant d’avoir été aux côtés de mes coéquipiers et d’avoir été capitaine pendant sept ans. Pour couronner ma carrière, j’ai pu revenir de blessure et participer à un Euro à domicile".

"J’ai adoré porter le maillot de l’équipe nationale allemande. Je vous remercie de tout cœur", conclut-il ensuite.

Manuel Neuer laisse bien sûr un énorme héritage derrière lui, ayant remporté la Coupe du Monde en 2014 et participé à cette apothéose avec quelques prestations mémorables. Une lourde blessure l'année passée l'avait éloigné des terrains pendant de longs mois, mais il était parvenu à retrouver son meilleur niveau en vue de l'Euro 2024.