Anderlecht tient une nouvelle recrue étonnante : un concurrent pour Dreyer ?

Selon une source locale, un accord aurait été conclu entre Anderlecht et Skënderbeu, club de D1 albanaise, pour Ermir Rashica. Un ailier droit qui devrait a priori renforcer le RSCA Futures... à moins que ?

Ermir Rashica (20 ans) va-t-il rejoindre le RSC Anderlecht ? C'est ce qu'affirme le média albanais CNA, qui évoquait hier un accord avec "un club européen de haut niveau", et révèle ce jeudi que le club en question serait donc Anderlecht.

Les détails du transfert ne sont pas connus, mais Rashica est estimé sur Transfermarkt à 350.000 euros. Il est arrivé à Skënderbeu l'été passé en provenance du club kosovar de Trepca 89. Depuis, Ermir Rashica a disputé 38 matchs, pour 8 buts et 5 passes décisives.

Un tel transfert serait un énorme pas en avant pour l'ailier droit albanais, international U21 de son pays à 4 reprises. Il n'est pas impossible, dès lors, que Rashica intègre plutôt le noyau du RSCA Futures.

Cependant, on sait que Jesper Fredberg et Brian Riemer cherchent un ailier pour concurrencer Anders Dreyer, et que le directeur sportif danois apprécie les jeunes talents bon marché à la forte plus-value potentielle. Ermir Rashica semble correspondre à ce profil.

Skënderbeu, club de la ville de Korçë, a fini 4e de D1 albanaise la saison passée. C'est de Skënderbeu qu'était venu l'éphémère anderlechtois Kristal Abazaj, arrivé au tout début de l'ère Coucke et qui n'a disputé qu'un seul match en Mauve & Blanc.