Officiel : Largie Ramazani quitte LaLiga et rejoint l'Angleterre

Largie Ramazani s'est engagé à Leeds United comme l'annonce le club anglais. Le Belge a su tirer son épingle du jeu la saison dernière en Liga et ce malgré une relégation à la clé pour son club Almeria.

Le joueur de 23 ans pose ses valises en Angleterre au sein d'un club historique et ambitieux, qui a manqué de peu la promotion en Premier League la saison dernière, et qui jouera à nouveau en Championship cette saison.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of Largie Ramazani from UD Almería