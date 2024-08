OFFICIEL : la fin d'une saga à Genk, qui va empocher une belle somme

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le KRC Genk et Matias Galarza ne pouvaient plus continuer ensemble. L'Argentin était reparti dans son pays sans autorisation et ne voulait pas revenir. Genk a désormais trouvé un accord avec le CA Tallares.

C'est désormais officiel : le club argentin du CA Talleres est le nouvel employeur de Matias Galarza. Le KRC Genk reçoit 3,5 millions d'euros pour le milieu de terrain de 22 ans, plus 40% du montant du transfert en cas de revente future éventuelle, révèle le Nieuwsblad. La solution a été trouvée lors du dernier jour de la période de transfert estivale en Argentine. Galarza, qui a déménagé il y a deux ans de l'Argentinos Juniors à Genk pour 6 millions d'euros, a disputé 56 matchs pour le club belge. Malgré son talent incontesté, l'Argentin n'a jamais vraiment réussi à s'adapter au Limbourg et a manqué de discipline, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. En début de cette période de transfert, Galarza a attiré l'attention de Boca Juniors. Il a exprimé son souhait de partir en ne se présentant initialement plus au club et en revenant même dans son pays d'origine, malgré un contrat en cours avec Genk jusqu'à mi-2026. Cela a abouti à une impasse, dont les deux parties ont donc trouvé une issue jeudi. Galarza a signé un contrat de quatre saisons avec Talleres. Talleres adquiere a Matías Galarza: 𝐄𝐥 𝐯𝐨𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐀𝐥𝐛𝐢𝐚𝐳𝐮𝐥



El Club Atlético Talleres informa que Matías Alejandro Galarza es nuevo refuerzo del plantel Superior. El volante firmó contrato con la Institución y desde este viernes ya… pic.twitter.com/XupoYFv0pc — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) August 22, 2024