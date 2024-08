🎥 La RAAL rejointe de justesse pour le retour du football professionnel au Tivoli, Seraing s'incline au bout du suspense

La RAAL a partagé (1-1) contre le Club NXT. Seraing a quant à lui été battu 3-2 au Lierse.

Après la défaite 3-1 des RSCA Futures au Patro Eisden, la deuxième journée de Challenger Pro League s'est poursuivie ce soir avec les matchs de la RAAL contre le Club NXT et de Seraing au Lierse.

Pour le retour de la D1B au Tivoli, les Louvièrois ont partagé (1-1) face aux jeunes Brugeois. Les Loups ont ouvert le score à la demi-heure sur un autobut amené par une jolie combinaison sur corner.

🐺 | Le premier but de la RAAL La Louvière au Tivoli en #CPL ! 🟢⚪️ #RALNXT pic.twitter.com/EqTtwUCxEY — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 24, 2024

Les hommes de Frédéric Taquin étaient proches de s'offrir un six sur six après la victoire du weekend dernier chez les Francs Borains. Mais Bruges, neuvième de D1B et satisfaction de la saison dernière a fini par arracher un point avec un but de Lynnt Autdoor dans les cinq dernières minutes.

FT | Le Club NXT égalise dans les derniers instants ! 😧⚖️ #RALNXT pic.twitter.com/otZItm9mq1 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 24, 2024

De son côté, Seraing avait à coeur de se racheter après la défaite inaugurale 0-2 contre les U23 de Genk. Les troupes d'Mbaye Leye ont été menées à la demi-heure au Lierse. Ousmane Sow a même inscrit un doublé pour répondre à l'égalisation de Maxime Allione et permettre aux Lierrois de mener 2-1 au repos.

FT | Le Lierse prend la tête de la #CPL grâce à 2️⃣ buts d'Ousmane Sow. 🟡⚫ #LIESER pic.twitter.com/PXfOhMsicQ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 24, 2024

Le Lierse a repris deux buts d'avance au retour des vestiaires suite à un but contre son camp de Marvin Tshibuabua. Mohamed Camara a permis aux Métallos d'y croire à nouveau en réduisant l'écart à l'heure de jeu (3-2) mais l'exclusion de Lucas Margueron a compliqué le retour des visiteurs. Seraing devra donc attendre pour décrocher son premier point.