🎥 La RAAL poursuit son bon début de saison en renversant les RSCA Futures

La RAAL s'est imposée 1-2 contre les RCSA Futures. Les Loups ont fait la différence en deuxième mi-temps.

Avec plusieurs anciens Mauves dans l'encadrement (on pense à Nicolas Frutos, Silvio Proto et Enzo Scifo), la RAAL a vécu un match particulier contre Anderlecht. Non pas contre l'équipe A, que les Louvièrois ont affronté l'année passée en Coupe, mais bien contre les U23.

Le couteau entre les dents après deux lourdes défaites pour entamer la saison, les RSCA Futures ont voulu montrer de quel bois il se chauffaient en ouvrant le score par Keisuke Goto après dix minutes de jeu.

Les RSCA Futures encore battus

Sauf qu'après avoir concédé le partage sur le fil contre le Club NXT au Tivoli, la RAAL avait elle aussi soif de revanche. Les hommes de Frédéric Taquin ont ainsi complètement renversé la vapeur dans le deuxième acte.

Adrien Bongiovanni a d'abord profité de la main pas assez ferme du gardien Timo Schliek pour égaliser et célébrer à la manière de Cristiano Ronaldo dans un Stade Roi Baudouin désespérément vide (57e).

FT | RAAL La Louvière ramasse 7/9 pour sa première saison au niveau pro ! ūüüĘ‚ö™ #ANDRAL pic.twitter.com/p8VjgUNCgV — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 31, 2024

Huit minutes plus tard, Amando Lapage offrait la victoire aux Louvièrois d'un coup de tête maladroit sur corner. Les jeunes anderlechtois devront donc attendre pour glaner leur premier point de la saison. De son côté, la RAAL confirme son bon début de saison avec un joli 7 sur 9 pour son retour dans le football professionnel.