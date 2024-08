Officiel : Kylian Mbappé choisit un ancien de Charleroi pour son projet ambitieux

Kylian Mbappé est le nouveau propriétaire de Caen. Le club français a choisi Kalifa Coulibaly pour renforcer son attaque.

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé est devenu propriétaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, en rachetant 80% des parts du club français, de retour en Ligue 2 depuis plusieurs années.

La star Real Madrid voit grand pour son club et s'implique personnellement pour mener à bien son retour dans l'élite du football français. L'ancien joueur des Bleus Yann M'Vila raconte d'ailleurs qu'Mbappé l'a appelé personnellement pour le convaincre de signer en Normandie.

On ne sait pas encore si Kalifa Coulibaly a eu droit aux mêmes égards. Ce qui est certain, c'est que l'ancien attaquant de Charleroi a signé au club et renforcera le secteur offensif cette saison.

A 33 ans, Kalifa Coulibaly a toujours le feu sacré

Charleroi était allé le chercher dans l'équipe réserve du PSG il y a dix ans. Après 7 buts pour les Zèbres, il avait rejoint La Gantoise. Pas toujours titulaire, il s'y était malgré tout montré à son avantage, plantant 25 buts, dont une reprise capitale contre Lyon en Ligue des Champions.

Cela lui avait valu un transfert à 4,5 millions du côté de Nantes. Malgré une saison à 8 buts et 3 assists en Ligue 1, l'international malien a fini par perdre sa place de titulaire. Il s'est relancé à l'Etoile Rouge de Belgrade puis à Quevilly - Rouen. Il reste sur une saison à 12 buts en Ligue 2. Son arrivée à Caen fait notamment écho au départ définitif de Norman Bassette à Coventry.