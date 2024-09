Un signal pour Tedesco ? Ecarté des Diables depuis un an, il retrouve la confiance...et même le chemin des filets

Sebastiaan Bornauw a bien repris la saison avec Wolfsburg. Hier, il s'est même permis d'aller planter un but.

Amadou Onana, Romelu Lukaku, Loïs Openda : ils ont tous marqué hier, quelques jours avant de se retrouver en équipe nationale (sauf pour Lukaku qui doit retrouver du rythme avec Naples). Mais un autre joueur belge a également marqué à l'étranger, de manière plus inattendue.

Sebastiaan Bornauw a en effet profité d'une phase arrêtée pour marquer de la tête le but du break pour Wolfsburg sur le terrain de l'Holsten Kiel (0-2, score final). La dernière fois que les deux équipes s'étaient jouées, un certain Divock Origi avait marqué pour les Wolves, il y a cinq ans.

Une belle occasion de s'illustrer pour Bornauw, qui sortait d'une saison où il a alterné entre le banc de touche et le onze de base. Titulaire à l'occasion des deux premiers matchs de Bundesliga, il compte bien s'affirmer au coeur de la défense orpheline de Maxence Lacroix, parti à Crystal Palace.

Et pourquoi pas retrouver à terme les Diables Rouges ? Il y a une place à prendre en défense centrale suite à la retraite internationale de Jan Vertonghen. Bornauw a fait partie des deux premières listes de Tedesco mais n'a plus été appelé depuis un an.