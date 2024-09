L'Arabie Saoudite ? Une prolongation à City ? Kevin De Bruyne fait le point sur son avenir : "Cela arrivera certainement"

Cet été, il y a eu beaucoup de remue-ménage autour de Kevin De Bruyne et de son flirt avec l'Arabie Saoudite. Le Diable Rouge est revenu sur ces bruits de couloir.

Kevin De Bruyne semblait à un certain moment proche de signer en Arabie saoudite cet été. Ce que n'a pas directement démenti le principal intéressé, qui déclarait qu'à son âge, il fallait être ouvert à tout.

Il est revenu sur cet été agité...du moins en apparence pour BBC Radio Manchester. "Honnêtement, je n'ai parlé à personne. J'ai dit que je m'attendais à passer un été tranquille et c'est en fait ce qu'il s'est passé. J'ai pris quatre semaines de vacances, je suis revenu et j'ai commencé à m'entraîner. C'était tout. Rien à signaler", a-t-il déclaré calmement.

Quid de l'été prochain ?

Cela n'empêche pas que le contrat du milieu de terrain arrivera à échéance dans dix mois. "Au fur et à mesure que la saison avance, des discussions auront sûrement lieu avec City. Je veux juste me sentir bien et jouer un bon football. Je ne ressens pas vraiment de précipitation pour l'instant".

Une prolongation après dix ans à l'Ethiad est-elle possible ? Kevin De Bruyne s'y sent comme un poisson dans l'eau : "J'apprécie évidemment le temps et les efforts consacrés par l'équipe, les joueurs et le club pour m'aider à atteindre ce niveau. J'essaie d'aider l'équipe, c'est réciproque. Je sais ce que l'équipe peut m'apporter, il n'y a rien de vraiment nouveau que je puisse apprendre".

Reste un dernier paramètre à prendre en compte : "La famille est un facteur très important au moment des négociations pour un contrat. C'est très difficile de parler de manière hypothétique parce qu'il y a évidemment des choses que vous voulez en tant que famille, en tant que personne, en tant que projet. Mais quand je ne sais rien, je ne peux pas en dire grand-chose".