Dix ans pour rentrer dans l'histoire : les chiffres complètement fous de l'ère Kevin De Bruyne à Manchester City

L'annonce a fini par survenir aujourd'hui sous la forme d'un communiqué de KDB himself : cette saison est bien la dernière de Kevin De Bruyne à Manchester City. De quoi mettre fin à une histoire d'amour de dix ans riches de caviars au second poteau, de centres au cordeau coupés en première zone, de coups de canon dans la lucarne, d'ouvertures que personne n'avait vu venir et de multiples trophées.

Malgré les difficultés physiques de ces derniers mois, l'heure est plus que jamais aux hommages pour le maître à jouer des Cityzens. Nous aurions pu nous aussi longuement congratuler notre compatriote tirades après tirades. Mais Kevin De Bruyne n'a jamais été un homme de mots. "Merci mais je m'en bas les co*illes", nous aurait-il sans doute répondu. KDB a toujours préféré parler sur le terrain plutôt que de s'épandre dans de longs discours. Alors, nous avons, à son image, préféré résumer son passage à Manchester par des chiffres.

76 : le nombre de millions dépensés par City pour l'arracher à Wolfsburg en 2015. Le transfert le plus cher de l'histoire du club à cette époque. Un effort financier dont De Bruyne s'est directement montré digne. Si l'Angleterre le voyait encore le rouquin aussi timide que talentueux de la Bundesliga, le Diable Rouge n'a pas mis longtemps à s'affirmer comme le leader technique de l'équipe.

413 : le nombre de matchs disputé sous les couleurs du club, toutes compétitions confondues. Avec 106 buts et surtout 174 assists à la clé. Opta Joe relève que parmi les joueurs affichant 50 matchs de Premier League ou plus, De Bruyne est celui qui présente le meilleur ratio minutes jouées par assists délivrés (117).

827 : depuis son arrivée à Manchester City il y a dix ans, Kevin De Bruyne a créé pas moins de 827 occasions pour son équipe en Premier League. Personne ne fait mieux sur ce laps de temps dans les cinq plus grands championnats européens. Créateur, dîtes-vous ?

