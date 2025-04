Ses ischios s'en rappellent encore : l'incroyable anecdote qui fait de Kevin De Bruyne une véritable légende de Manchester City

Légende de Manchester City, Kevin De Bruyne aura tout fait pour remporter la Ligue des Champions 2023. Au point de s'amocher les ischios pour le reste de sa carrière.

Ce vendredi, Kevin De Bruyne a annoncé son départ de Manchester City au terme de la saison. Le Diable Rouge aura passé dix ans à l'Etihad Stadium et aura remporté tous les trophées possibles.

Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire de la Premier League, King Kev' laissera une trace indélébile dans le cœur des Skyblues. Notamment pour une anecdote bien particulière.

Avril 2023, alors que Manchester City n'a jamais remporté la Ligue des Champions malgré le travail de Pep Guardiola depuis quelques saisons, Kevin De Bruyne se blesse aux ischios lors du quart de finale au Bayern Munich.

Une blessure qui lui vaut six semaines d'absence. A ce moment-là de la saison, De Bruyne aurait manqué plus d'une douzaine de matchs et n'aurait plus rejoué. S'en est alors suivi un travail quotidien, à base de rayons ultrasons et d'autres programmes pour revenir le plus rapidement possible.

Il a finalement pu participer à la finale de la Ligue des Champions, lors de laquelle il n'a joué que 36 minutes, mais que City a remporté face à l'Inter Milan. Kevin De Bruyne voulait tout faire pour aider son équipe à remporter le "Treble", mais s'est s'est amoché les ischios de manière définitive.

Pour bien des raisons, Kevin De Bruyne est considéré comme une légende à Manchester City. Cette anecdote ne fera que renforcer ce sentiment.