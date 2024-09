Entretien avec Samuel Mbangula, la sensation belge de la Juventus : "Je n'étais pas prêt pour un tel changement dans ma vie"

Samuel Mbangula était encore inconnu de la plupart des Belges il y a quelques mois, mais il est devenu l'un des tubes de l'été. L'ailier de la Juventus avait l'attention de beaucoup de journalistes ce mardi à Tubize, et il n'est pas habitué à ça.

Samuel Mbangula (20 ans), c'est clairement l'une des sensations si pas "la" sensation belge du moment. En deux matchs, il avait marqué un but et délivré trois passes décisives avec la Juventus. "Je ne sais pas si je suis la sensation belge du moment car il y a beaucoup de bons joueurs et de choses qui se passent en Belgique", sourit-il

"Je fais juste mon boulot, je fais mon maximum. Mais bien sûr, ça me surprend, ce qui m'arrive. La Juventus reste l'un des plus grands clubs du monde et ça surprendrait n'importe qui d'y vivre de tels débuts", reconnaît Mbangula au centre national de Tubize, où il a rejoint les U21 belges pour affronter le Kazakhstan en qualifications pour l'Euro Espoirs 2025.

L'ailier de la Juventus semble très détendu, mais il ne le cache pas : la pression, il la ressent. "Bien sûr, toujours. Mais c'est de la bonne pression, c'est celle qui te donne de l'adrénaline", souligne-t-il. En tant que joueur de la Juventus, Samuel Mbangula a également changé de statut dans sa vie de tous les jours.

"C'est vrai que ma vie a changé. Je ne vis plus vraiment comme avant, je ne peux plus aussi facilement sortir dans la rue. Je n'étais pas prêt à ça. J'aimais bien quand personne ne me reconnaissait (sourire). Mais ça fait partie du métier, et c'est toujours agréable quand des enfants te demandent une signature et que tu peux leur faire plaisir".

La concurrence à la Juventus ? Mbangula aime

Bien sûr, Mbangula ne doit pas s'attendre à être sur un nuage toute la saison. Un but et 3 assists en 2 matchs, c'est très bien, mais lors de sa troisième rencontre, il est sorti à la mi-temps dans un match très fermé. "Je le sais, le plus dur est de confirmer. On travaille dur pour ça. Maintenant, la concurrence à la Juventus est très positive : les joueurs d'expérience sont les premiers à m'encourager. C'est une grande famille, vous n'avez pas le choix pour que le noyau tourne à un tel niveau", assure le Diablotin.

Je ne changerai pas mon style de jeu, et Thiago Motta nous encourage à tenter des choses

Et la Juve a aussi tenu à renforcer son poste, en attirant deux ailiers (Conceiçao et Gonzalez). "C'est une bonne chose. Le club ne pouvait pas faire toute la saison avec deux ailiers en jouant sur cinq tableaux", souligne Mbangula. "Toute concurrence est bonne à prendre et ne peut que vous faire progresser. Je ne vois absolument pas ça comme un manque de confiance de la part de l'équipe".

Le tout sera d'être capable de rester lui-même, malgré la pression et ces nouvelles responsabilités dans une équipe du plus haut niveau. "Thiago Motta me donne la confiance nécessaire. C'est aussi un entraîneur qui offre beaucoup de clarté, il te dit ce qui va, ce qui ne va pas. Tu n'as rien à interpréter. Mon style ? Il restera toujours le même : si je pense qu'un geste est celui qu'il faut tenter, je le ferai. Le coach nous encourage à le faire, à ne surtout pas hésiter : ce qui compte, c'est la réaction en cas d'échec, pour réussir au second essai".