Un Diable Rouge ferme la porte à l'Arabie Saoudite : "Je n'ai pas besoin de ces zéros supplémentaires !"

Johan Bakayoko (21 ans) a été couronné Talent de l'Année lors des Eredivisie Awards pour la saison 2023-2024. Le joueur du PSV a reçu le plus de votes de la part de 18 entraîneurs. Par la suite, il a également mentionné l'intérêt venant d'Arabie Saoudite.

Johan Bakayoko, qui a joué 33 fois et marqué 12 buts tout en délivrant 9 passes décisives, était absent de la première réunion des Diables Rouges à Tubize ce lundi en raison de sa nomination. Grâce à sa contribution, le PSV a remporté le titre de champion des Pays-Bas.

Malgré la reconnaissance de son talent et l'intérêt de l'étranger, Bakayoko a choisi de rester plus longtemps au PSV. Alors que la Saudi Pro League tente d'attirer des talents du football avec des contrats très lucratifs, Bakayoko reste pragmatique et concentré sur sa carrière en Europe.

Il indique que l'argent n'est pas une priorité pour lui : "J'ai été clair dès le début : ce n'est pas une grande tentation pour moi", a-t-il répondu froidement aux offres qu'il a reçues cet été.

Bakayoko souligne que pour lui, ce n'est pas une question d'argent, mais de projet sportif en Europe. "Tant que ma famille va bien, il n'est pas nécessaire d'ajouter des zéros à mon salaire."

Concernant ses projets futurs, il déclare : "D'abord gagner l'Eredivisie et réaliser un beau parcours en Europe. Ensuite, nous verrons." En attendant, le PSV est en discussion avec lui pour prolonger son contrat.