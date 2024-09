📷 En manque d'effectif à cause de la trêve, Vincent Kompany participe en tant que... joueur à l'entraînement du Bayern Munich

Dans les grands clubs internationaux, la trêve internationale signifie qu'une grande majorité de l'équipe première est reprise avec sa sélection.

C'est le cas, au Bayern Munich, ou plus de... vingt joueurs sont absents, noyau A et espoirs compris. Ce qui fait que pour les entraînements, c'est très calme, en Bavière.

Le staff de Vincent Kompany manque même parfois de joueurs pour réaliser certains exercices. C'est donc... Vincent Kompany lui-même, qui rechausse les crampons.

Une attitude vue de manière très positive par les joueurs présents, selon le BILD. Le média allemand compare l'attitude de Kompany à celle de Xabi Alonso, récent champion avec le Bayer Leverkusen, qui n'hésite pas, lui non plus, à participer aux séances. Une manière, aussi, pour le BILD de remettre un petit tacle à Thomas Tuchel, décrié pour son manque d'implication et de vie dans les séances.

With most players out on international duty, Vincent Kompany was involved in training yesterday by taking part in the session himself [ūüďł @BILD] pic.twitter.com/A4ZCkQyFvN