Entre Mons et la RAAL, ce sera plus qu'un simple 6e tour de Croky Cup : l'ambiance des très grands soirs attendue au Tondreau !

Le RAEC Mons recevra le voisin de La Louvière, ce samedi, pour un choc en Coupe de Belgique. Le Tondreau sera chauffé à blanc pour cette rencontre.

C'est une affiche que toute la région a cochée dans son calendrier dès sa révélation. Le RAEC Mons recevra le voisin de La Louvière, ce samedi, en Coupe de Belgique. Pour rappel, une vingtaine de kilomètres seulement séparent les stades des deux équipes.

Une affiche très attendue, au Tondreau. Le retour du choc contre la RAAL, qui symbolise aussi, en quelque sorte, le retour aux affaires d'un club qui n'a plus connu le monde professionnel depuis bien trop longtemps, et qui s'en rapproche sérieusement.

Et ça, tout le monde le sent, à Mons. Alors, pour ce qui est déjà considéré comme l'affiche de l'année contre La Louvière, on met les petits plats dans les grands, et la foule répond présent.

La direction attendrait jusqu'à 5.000 supporters, un chiffre énorme pour une formation de D1 ACFF. Des supporters qui revêtiraient leur plus beau costume, en réalisant un tifo englobant tout le stade. L'ambiance sera chaude, en tribunes, et le côté louviérois répondra également présent, avec 500 supporters annoncés.

Mons - La Louvière, c'est l'affiche phare de ce sixième tour de la Croky Cup, le dernier avant l'arrivée des équipes de D1A.