Officiel : un attaquant du Standard prêté à Charleroi, quelques mois après son arrivée

Il ne manquait que l'officialisation, bien sûr prévue pour ce vendredi, dernier jour de mercato. Grejohn Kyei quitte déjà le Standard et est prêté au Sporting Charleroi.

Grejohn Kyei (29 ans) n'aura pas vraiment eu le temps de marquer assez les supporters du Standard pour qu'ils voient ça comme une vraie trahison. L'attaquant français quitte en effet Sclessin deux mois seulement après son arrivée et est prêté... au Sporting Charleroi, l'un des grands rivaux du Matricule 16.

Kyei était arrivé en juillet dernier en provenance de Clermont Foot, et a disputé les 6 matchs de championnat depuis sa signature. Il n'a cependant été titulaire que deux fois, et n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

Ivan Leko et la direction du Standard cherchaient donc du renfort en attaque, et il est arrivé sous la forme d'Andi Zeqiri, prêté par le Racing Genk. Denis Eckert Ayensa pourrait égalemetn débarquer, et Grejohn Kyei n'aurait alors aucune perspective de temps de jeu.

La solution est donc venue du Mambourg. C'est désormais officiel : Grejohn Kyei est prêté au Sporting Charleroi pour la saison en cours, un prêt assorti d'une option d'achat.

Le RCSC finit son mercato en force, puisque l'arrivée d'Alexis Flips en provenance du RSC Anderlecht devrait également être finalisée et annoncée (aussi en prêt) dans les heures qui suivent.