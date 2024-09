🎥 Altercation chez les Oranjes entre Ronald Koeman et un de ses joueurs

Au lendemain de la large victoire contre la Bosnie-Herzégovine, la séance d'entrainement de l'équipe nationale néerlandaise a été entaché d'un petit incident.

La séance était composée de joueurs n'ayant pas pris part à la rencontre, ou qui ont peu joué face à la Bosnie-Herzégovine (victoire 5-2 des Néerlandais).

Elle a été marquée par un contact entre Wout Weghorst et Jurriën Timber. Le premier cité n'a pas apprécié une intervention du second et l'a fait savoir au sélectionneur Ronald Koeman, qui lui, n'a pas aimé le comportement de son attaquant.

C'est fini maintenant !

Ronald Koeman a dû mettre fin à la longue discussion avec un "C'est fini maintenant !" dont il a le secret, alors que Weghorst continuait à se plaindre. Visiblement agacé par la réponse de son coach, l'attaquant de 32 ans a alors décidé de quitter la séance collective pour s'isoler sur un vélo avant de quitter le terrain.

Le joueur, qui fera ses débuts avec l'Ajax après la trêve internationale, a joué le dernier quart d'heure contre la Bosnie-Herzégovine. Monté au jeu à la place de l'ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee, Weghorst a inscrit le quatrième but des siens.

Les Oranjes accueilleront l'Allemagne à Amsterdam dans deux jours, pour l'affiche du groupe 3 de la Ligue des Nations.