Vincent Kompany de retour en Belgique pour une séance d'entraînement avec... 200 joueurs !

Le nouveau coach du Bayern a effectué une visite éclair au club de football du KSV Bornem ce dimanche. Il a assisté à un entraînement de près de 200 jeunes footballeurs en herbe.

L'année dernière, une collaboration entre BX, le projet sportif bruxellois à vocation sociale de Vincent Kompany, et l'académie du KSV Bornem a vu le jour. Le président de KSV Bornem, Karel Van Eetvelt, était actif à Anderlecht lors du retour de l'ancien Diable Rouge à Bruxelles il y a quelques saisons de cela. Les deux hommes ont brièvement collaboré mais noué un bon contact, qui a permis de conduire un tel projet social.

L'entraîneur du Bayern a donc réalisé une visite éclair au KSV Bornem. Il a assisté, et même pris part à certains moments, à une séance d'entraînement avec près de 200 jeunes. Ce dernier a pris le temps d'échanger avec tout le monde, avant de partager son vécu et les objectifs du projet.

"Voetbal Breeven"

"Il y a 11 ans, nous avons créé BX pour remercier et rendre quelque chose à Bruxelles à notre manière. Le sport a joué un rôle crucial dans ma vie. J'ai grandi à Bruxelles dans des conditions pas très faciles. Le sport m'a permis de rencontrer des gens et de découvrir d'autres cultures. Nous souhaitons véhiculer des valeurs positives avec BX. Grâce à notre collaboration avec KSV Bornem, nous pouvons toucher encore plus d'enfants, même en dehors de Bruxelles", a évoqué Vincent Kompany en s'adressant à la foule présente.



"Voetbal Breeven" est le nom donné à ce projet entre BX et KSV Bornem. Il a pour but de redynamiser l'activité des jeunes du club, qui avait connu des jours de gloire en troisième division, mais a rencontré des problèmes financiers en 2017. Proche de la mort durant la pandémie de Covid, la commune a finalement sauvé puis redynamisé le club.

Echanges sportifs et culturels

L'échange entre Bornem et Bruxelles est plus qu'une histoire de football, des jeunes d'un club vont s'entraîner dans l'autre, apprennent le néerlandais ou le français et en apprennent surtout un peu plus sur les autres cultures. Pour l'aspect sportif, le KSV Bornem travaille avec des entraîneurs de haut niveau, y compris BX, et récemment un nouveau terrain synthétique a même été aménagé.