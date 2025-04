"Je ne suis pas trop surpris" : Thibaut Courtois réagit au départ de Kevin De Bruyne de Manchester City

Thibaut Courtois s'est présenté à la presse ce lundi ! Le Diable Rouge a notamment évoqué son retour avec le Real Madrid, a préfacé son prochain match contre Arsenal et a réagi au départ de Kevin De Bruyne de Manchester City.

C'est officiel ! Thibaut Courtois fera son retour dans les cages madrilènes ce mardi. Le portier n'a plus joué depuis le 20 mars dernier lors de la défaite de la Belgique face à l'Ukraine (3-1).

À la veille du match aller en quarts de finale de Ligue des Champions entre Arsenal et le Real Madrid, le gardien du club le plus titré de la compétition s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour lui de rassurer les supporters : "Je me sens bien. J'ai eu deux problèmes musculaires en début de saison, ce n'était pas grave, nous ne voulions pas prendre de risques."

Courtois le sait, la rencontre de ce mardi est très importante pour les Madrilènes et il ne prend pas son adversaire à la légère. "C'est la première fois que nous jouons ici depuis de nombreuses années. Nous savons qu'Arsenal est très fort, ils ont battu City," souligne-t-il.

L'une des forces des Gunners est les phases arrêtées. Le Diable Rouge en est bien conscient : "Défendre sur coups de pied arrêtés est très important. Nous savons qu'ils sont dangereux."

Le départ de Kevin De Bruyne de City

Le gardien a également évoqué le départ de Kevin de Bruyne de Manchester City : "C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Belgique, et aussi de la Premier League. Nous avons partagé des moments ensemble. Je ne suis pas trop surpris d'apprendre son départ. C'est un joueur incroyable."