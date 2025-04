🎥 Aussi involontaire que lourd de conséquences : Thomas Meunier sous le feu des critiques après son geste malencontreux

Lille s'est incliné 2-1 à Lyon ce weekend. Thomas Meunier a initié bien malgré lui l'un des tournants de la rencontre.

Lille voulait regoûter à la victoire en déplacement du côté de Lyon après deux défaites hors de ses bases. Thomas Meunier était comme de coutume titulaire sur le côté droit.

Tout a parfaitement commencé pour le LOSC puisqu'après une minute de jeu seulement, Bafodé Diakité ouvrait déjà le score sur corner pour les visiteurs.

Lyon a ensuite réagi en prenant le jeu à son compte mais la défense nordiste résistait bien, tentant d'atteindre la mi-temps avec son avantage. Mais une faute de main de Thomas Meunier en a décidé autrement (action à 3'00 dans la vidéo ci-dessous).

Sur un centre en fin de premier acte, le Diable Rouge a eu un mauvais réflexe en détournant le ballon de la main, ce qui a valu un penalty aux Lyonnais après intervention du VAR. Alexandre Lacazette en a profité pour égaliser.

Les supporters lillois n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement quant à Thomas Meunier, d'autant plus que Lyon a complètement renversé la situation en deuxième mi-temps en plantant le but du 2-1 à la 70e via Rayan Cherki. Résultat, le LOSC se fait dépasser par son adversaire au classement, les Dogues sont septièmes, alors qu'ils auraient pu passer...troisièmes en cas de victoire.