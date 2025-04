La RAAL a-t-elle disputé le tout dernier match de son histoire au Tivoli ? Un pincement au coeur entre attachement et ambition

Le moral est au beau fixe à la RAAL après la victoire contre les Francs Borains. Ce choc hennuyer sonne-t-il comme le dernier match disputé par les Loups au Tivoli ?

Avec le même nombre de points que Zulte Waregem et une petite unité de retard sur le RWDM, la RAAL a encore une chance de monter directement en D1A via les deux premières places. Mais les Loups ne joueront pas le weekend prochain, il s'agit du match annulé contre Deinze. Le club espère avoir encore tout à jouer lors de la dernière journée à Lommel, pendant que Zulte et le RWDM s'affrontent.

Si les Louviérois ne doivent pas passer par le tour final, ils auraient donc déjà disputé leur dernier match à domicile de la saison. Et donc le tout dernier match de leur histoire dans l'actuel Tivoli.

Le club évoluera en effet dans un nouveau stade, situé à quelques pas de l'enceinte actuelle, la saison prochaine. Une volonté de la direction qui ne voulait pas évoluer en D1B ou en D1A dans les conditions des installations actuelles, assez vieillissantes il est vrai.

La RAAL continue sa mue

Les supporters pourraient donc déjà avoir dit adieu sans le savoir à leur historique Tivoli. Le stade a vu le jour en février 1972. C'est d'ailleurs lors de l'inauguration contre le Sporting de Charleroi que le record d'affluence a été battu avec pas moins de 18 000 spectateurs.

Le nouvel écrin pourra à nouveau permettre à la RAAL de se montrer digne de ses ambitions. Doté de 8050 places, il fera figure d'exemple à suivre en Wallonie en répondant notamment aux normes de l'UEFA pour l'accueil de rencontres européennes. Notons que les Verts joueront sur un terrain synthétique.

L'ancien stade ne sera pas démoli pour autant, laissant au club d'athlétisme local le loisir d'utiliser la piste. Deux tribunes seront supprimées. Les supporters devraient toutefois rapidement adopter leur nouvel environnement : la volonté du club est d'instaurer une ambiance assez chaude, avec une belle proximité entre les gradins et la pelouse ainsi qu'avec une tribune debout derrière le but pour les Ultras.