Anouar Ait El Hadj entre dans les livres d'histoire avec un nouveau record qui le lie à Anderlecht et au KRC Genk

L'Union SG a renforcé sa confiance avec une victoire sur le score de 0-3 contre La Gantoise. L'équipe de Saint-Gilles vise désormais un 9 sur 9, avec Anderlecht comme prochain adversaire. Anouar Ait El Hadj réagit à la victoire de son équipe contre les Buffalos et à son nouveau record.

Avec la blessure de Sofiane Boufal, Anouar Ait El Hadj a eu une belle opportunité dimanche. Il était titulaire et a ouvert le score contre La Gantoise, mais aurait en fait pu marquer un triplé. Et il en est conscient !

Dans les livres d'histoire

"J'aurais dû marquer plus et je dois être plus efficace," confie-t-il. Mais malgré cela, Anouar Ait El Hadj a inscrit son nom dans l’histoire. En trouvant le chemin des filets, il devient le deuxième joueur après Mbaye Leye à marquer pour trois équipes différentes lors des Champions' Play-offs.

Le natif de Molenbeek avait déjà marqué avec Anderlecht et le KRC Genk. "C’est surtout agréable d’avoir pu marquer et ainsi aider l’équipe."

Quant à son exploit d’avoir marqué pour trois équipes différentes en play-offs, il reste humble : "Je prends tout ce que je peux. Pour moi, le plus important est d’être heureux et de pouvoir jouer dans mon club. Collectivement, c’est un début important et positif dans ces play-offs."