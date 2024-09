🎥 Après l'avoir déjà fait en Pro League, Jorthy Mokio flirte avec un autre record de Romelu Lukaku avec les Diablotins

Jorthy Mokio bat les records de précocité les uns après les autres. Il s'est à nouveau distingué avec les Diablotins.

Depuis ses premières minutes de jeu avec La Gantoise en fin de saison dernière, Jorthy Mokio ne cesse d'impressionner. A l'occasion de sa première montée au jeu au Standard en mars à l'âge de 16 ans et un mois, il devenait le plus jeune joueur de l'histoire de La Gantoise à jouer en équipe première, talonnant le record belge de Romelu Lukaku.

Transféré à l'Ajax cet été, il y a déjà marqué les esprits en montant déjà au jeu en Europa League. Il est à cette occasion devenu le plus jeune joueur étranger de l'Histoire des Ajacides à faire ses débuts en équipe première.

Hier, le jeune défenseur a même inscrit son nom au tableau des buteurs avec les U21 belges face au Kazakhstan, d'une jolie reprise de volée, alors qu'il venait à peine de monter au jeu. Cela fait de lui le deuxième joueur le plus jeune de l'Histoire de la Belgique à inscrire un but dans les qualifications pour un Euro U21 derrière un certain Romelu Lukaku.

Big Rom avait scoré contre la Slovénie de Jan Oblak à 16 ans, 3 mois et 26 jours sous les ordres de Jean-François De Sart, en septembre 2009. Simon Mignolet, Radja Nainggolan, Jelle Vossen mais aussi Mehdi Carcela faisaient partie de l'équipe.