Malgré un accord avec le Club de Bruges, Kamal Sowah refuse de quitter la Venise du Nord

Prêté au Standard la saison dernière et revenu en Venise du Nord, Kamal Sowah a reçu une offre lucrative du FC Juarez, au Mexique. Le Club de Bruges était d'accord, mais le Ghanéen aurait... refusé de quitter la Venise du Nord.

Un prêt au Standard pendant la saison dernière n'a pas amélioré la situation de Kamal Sowah, au Club de Bruges. L'attaquant ghanéen est sur une voie de garage et ne fait pas partie du groupe de Nicky Hayen.

Après ses dernières saisons décevantes, il était assez prévisible que les offres ne courent pas les rues pour l'ancien de Louvain. Il en a cependant reçu une, en ce début de mois de septembre.

Kamal Sowah refuse une offre lucrative du Mexique pour rester au Club de Bruges

Il y a une semaine, nous vous indiquions que le Club de Bruges était presque tombé d'accord avec le FC Juarez, au Mexique, concernant la première expérience sur le continent américain du joueur de 24 ans. Quelques jours plus tard, il ne manquait plus que l'accord de Sowah.

Et là, surprise. Selon les dires du journaliste belge Sacha Tavolieri, Kamal Sowah aurait refusé l'offre du FC Juarez, afin de rester en Venise du Nord, malgré un contrat de deux ans, et une année supplémentaire en option, assorti d'un salaire de... 500.000€ nets par an.

Pas convaincant, pour Sowah, qui va donc continuer de sillonner les travées du Jan Breydel Stadion, sans ne serait-ce qu'espérer pouvoir y retrouver, un jour, du temps de jeu. Une autre solution devrait donc être trouvée, mais même dans les championnats les plus tardifs, le mercato ne pas va tarder à se refermer...