Un ancien du Standard emprisonné pour trafic de drogue et blanchiment d'argent

Un joueur actif au Standard il y a une dizaine d'années est actuellement dans le viseur de la justice. Son après-carrière est cauchemardesque.

Ronnie S. a joué de 2013 à 2015 au Standard. Après 30 matchs pour les Rouches, il est ensuite retourné au NAC Breda, raccrochant les crampons un an plus tard. Il peut notamment se targuer d'avoir été champion des Pays-Bas avec le FC Twente et d'avoir remporté la FA Cup avec Wigan sous les ordres de Roberto Martinez.

Mais son après-carrière est agité : l'arrière droit néerlandais a été arrêté en juin pour blanchiment d'argent et vente de cocaïne, ses parents ont également été jugés pour blanchiment d'argent. Depuis, ses proches ont été libérés.

L'ancien joueur va quant à lui rester en prison. Le média Omroep Brabant explique que la justice redoute qu'il ne s’enfuie à Dubaï, où son frère échappe déjà à une peine de prison.

Une lourde peine attendue

Il n'était pas présent au tribunal pour le début de son procès, lors duquel les magistrats ont énoncé les charges. Elles sont très lourdes : on parle de plus de deux tonnes de cocaïne saisies ainsi que du blanchiment de 338 000 euros depuis 2020.

Et ce n'est pas tout : les enquêteurs ont également saisi trois maisons, un yacht et une Porsche, tout en mettant la main sur six montres de luxe et 100 000 euros en espèce.