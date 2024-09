Officiel : Claude Makelele a retrouvé un poste, cinq ans après son départ de l'AS Eupen

Claude Makelele est officiellement l'entraîneur de l'Asteras Tripolis, en Grèce. L'ancien entraîneur de l'AS Eupen n'avait plus coaché depuis son départ du Kehrweg.

Claude Makelele (51 ans) n'avait plus entraîné le moindre club depuis 2019 et la fin de son bail de deux ans à la KAS Eupen.

Avant ce passage au Kehrweg, Makelele avait coaché Bastia en 2014 le temps de 13 matchs, et avait été entraîneur adjoint du PSG et de Swansea City. Des expériences pas nécessairement couronnées de succès.

Le Français a décidé de se remettre en selle, et a trouvé le club qui va lui permettre de s'y essayer. C'est désormais officiel : Claude Makelele est le nouvel entraîneur de l'Asteras Tripolis, club du top 6 grec.

Makelele arrive à l'Asteras non pas accompagné de l'ancien coach du Cercle de Bruges Paul Clement, comme on le pensait, mais de Nigel Gibbs (adjoint de Clement à l'époque) et Raphaël Fèvre qui l'avait déjà assisté à Eupen.

Le deal a été réalisé par JW Ngoma et son agence de management Klasbak Sports, qui collabore notamment avec Layvin Kurzawa et Azzedine Ounahi, et a participé à l'arrivée de Colin Dagba au Beerschot.