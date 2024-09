Une première victoire "à la Felice Mazzù" pour Saint-Trond : "Extraordinaire compte tenu de la période qu'on traverse"

Avec beaucoup de caractère, Saint-Trond est allé chercher sa première victoire de la saison, contre Louvain. À sa manière, Felice Mazzù a parfaitement réussi ses débuts avec les Trudonnaires.

Une victoire "à la Felice Mazzù", diront certains. Avec une bonne organisation, une grande envie de bien faire et une gestion parfaite des temps forts, Saint-Trond a remporté sa première victoire de la saison face à Louvain, pour la première de Felice Mazzù, malgré une nette domination des Louvanistes.

"Au niveau statistique, on n'est pas la meilleure équipe. Au niveau de la mentalité, de l'organisation, l'envie et la volonté de gagner ce match, avec deux superbes buts, bien. C'est extraordinaire pour les joueurs par rapport à la période qu'ils ont vécue et qu'on a vécu cette semaine" commentait le nouvel entraîneur de STVV au micro de DAZN.

"C'est le résultat d'une semaine avec une grosse mentalité. Quand on regarde le match de Bruno Godeau, avec son âge et son expérience, c'est extraordinaire. On a produit par moment des bonnes choses, et par moment, on a été trop hésitant. Manque de confiance, clairement, et j'espère que la victoire va nous donner la confiance pour jouer plus haut avec un football de possession."

Felice Mazzù ne va pas se contenter de faire défendre Saint-Trond

La tâche de Mazzù au Stayen est claire : profiter de ne pas avoir trop de retard pour sortir rapidement de cette zone rouge, et tenter de retrouver un football chatoyant qui a souvent fait les beaux jours des Canaris, ces dernières saisons.

"On a été très efficace. Louvain a eu plus d'occasions que nous. Quand une équipe se bat pour le maintien, vouloir être beau à tout prix n'est pas la priorité, même si on a une équipe qui gagnera des matchs en jouant au foot et pas seulement avec la mentalité et les seconds ballons. Il y a des joueurs avec beaucoup de qualités et c'est aussi cette qualité technique qui doit nous permettre de nous sauver.

Une victoire que Saint-Trond est aussi allé chercher grâce à ses recrues. Louis Patris a joué un bon match, et Billal Brahimi a inscrit le but victorieux à dix minutes du terme. "Ils ont apporté quelque chose. L'un et l'autre n'ont plus joué en match officiel depuis longtemps, donc je sais qu'ils peuvent encore être meilleurs. Ils ont fait le travail, mais plus les semaines vont avancer, plus ces joueurs devront nous apporter davantage" a conclu Felice Mazzù.