Le football européen au bord de l'implosion : "Une grêve des joueurs ? Oui, on en est proche"

La Ligue des Champions reprend ce soir, et avec elle son calendrier démentiel. Les joueurs n'en peuvent plus et pourraient le faire savoir de manière très concrète.

Rodri n'est pas le seul joueur à dénoncer publiquement le rythme infernal auquel sont soumis les joueurs. Kevin De Bruyne, Alisson, Dayot Upamecano : de plus en plus de voix s'élèvent pour avertir les instances du football européen, et même mondial.

Mais la sortie du milieu de terrain de Manchester City fait plus parler d'elle encore. A la veille d'affronter l'Inter Milan en conférence de presse, l'international espagnol a lâché une petite bombe en conférence de presse.

A la question de savoir si les joueurs pouvaient aller jusqu'à se concerter pour faire grève, il a répondu sans détour : "Oui, je pense qu’on en est proche. Si cela continue comme ça, à un moment, on n’aura pas d’autres choix" a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Sky Sports.

Les organismes surmenés

Rodri alerte face aux risques de blessures amenés par le calendrier surchargé : "Nous devons prendre soin de nous, nous sommes les personnages principaux de ce sport, ou de ce business, peu importe comment vous l’appelez".

Il ne veut plus des saisons à 60 ou même 70 matchs : "Entre 40 et 50 matches, un joueur peut évoluer au plus haut niveau. Ensuite, vous diminuez car ce n’est pas possible de maintenir son niveau physique".