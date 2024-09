Le montant inédit que le Club de Bruges pourrait gagner s'il atteint les huitièmes de finale de la "nouvelle" Ligue des Champions

La Ligue des champions commence avec un nouveau format, où les phases de groupes traditionnelles sont remplacées par un seul grand classement de 36 équipes. Chaque club disputera huit matchs. Cela garantit plus de grands matchs et des revenus plus importants.

L'UEFA prévoit d'engranger 3,94 milliards d'euros des droits médiatiques et du sponsoring. Le Club de Bruges peut bénéficier des 2,5 milliards d'euros distribués par l'UEFA, avec un montant de départ garanti de 18,6 millions d'euros pour sa participation à la Ligue des Champions. 37 millions sans même toucher un ballon Le Club de Bruges profite également du nouveau classement basé sur les performances européennes passées, ce qui le place à la 17ème place parmi les participants à la Ligue des Champions en raison de l'absence de certaines équipes. Cela rapporte au club un supplément de 13,3 millions d'euros. De plus, il y a 5,1 millions d'euros de droits médiatiques non européens à ajouter, portant le montant total de départ à 37 millions d'euros avant même le début des matchs, a calculé Het Laatste Nieuws. Bruges peut toucher le pactole En outre, il y a des gains supplémentaires par match : 2,1 millions d'euros pour une victoire et 700 000 euros pour un match nul. Il y a aussi une cagnotte basée sur le classement final : la dernière équipe au classement gagnera 275 000 euros, et le premier pas moins de 9,9 millions d'euros. L'institut de statistiques Opta prévoit que le Club de Bruges terminerait 27e, ce qui rapporterait 750 000 euros de plus. De plus, une place dans le top 8 ou la participation aux play-offs entre les places 9 et 24 pourrait également rapporter des millions supplémentaires. Si le Club de Bruges parvient à atteindre les huitièmes de finale, il recevra au moins 11 millions d'euros supplémentaires. Selon les simulations de l'UEFA, le club aurait besoin en moyenne de 7,6 points pour atteindre cette phase, ce qui porterait les revenus totaux vers les 50 millions d'euros !





