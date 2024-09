Son but face à Seraing est déjà son quatrième de la saison : "Je veux devenir le meilleur buteur de D1B"

Au Club de Bruges, l'acédémie est riche en jeunes talents, révélés par la D1B. L'un d'entre eux se démarque particulièrement cette saison et ne cache pas ses ambitions.

Le Club Bruges est la principale locomotive du football belge par ses résultats en D1A et en Coupe d'Europe, mais possède également une superbe équipe U23.

La saison dernière, le Club NXT est devenu la meilleure équipe espoirs du pays en terminant devant tous les autres groupes U23 de la Challenger Pro League, faisant notamment mieux que Genk, Anderlecht et le Standard.

Cette saison encore, il y a beaucoup de talent. Kaye Furo a déjà particulièrement fait parler de lui. L'attaquant de 17 ans a marqué quatre fois en quatre rencontres et se retrouve ainsi en tête du classement des buteurs, à égalité avec la perle de Genk Robin Mirisola et l'attaquant du Patro Eisden Keano Vanrafelghem.

Une saison en D1B avant l'équipe première ?

Face à Seraing, il a encore ouvert le score : "Mais je ne suis rien sans l'équipe", a-t-il déclaré au Nieuwsblad. "Nous commençons à mieux nous trouver mutuellement, et cela paie. Cela me bénéficie aussi, car cela me permet d'avoir plus d'occasions de marquer, ce qui m'a déjà valu quelques beaux buts".

La RAAL est pour l'heure la seule équipe contre laquelle il est resté muet : "Je me sens bien dans ma peau et j'ose afficher mes couleurs. J'aimerais simplement devenir meilleur buteur en 1B. Ce sont peut-être des attentes élevées, mais c'est un objectif pour moi".