Un ancien talent belge de La Gantoise signe... en Nouvelle-Zélande !

Louis Verstraete (25 ans) relève un surprenant défi pour la saison en cours. L'ancien milieu de terrain de La Gantoise, Ostende ou encore de l'Antwerp a en effet signé un contrat de deux ans au FC Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Un club qui ne vous dit probablement rien, et pour cause : en octobre prochain, l'Auckland FC va disputer le tout premier match de son histoire.

Un club à ne pas confondre avec le Auckland City FC, qui évolue dans le championnat néo-zélandais de football : Louis Verstraete évoluera bien en A-League, le championnat australien, qui accueille aussi le Wellington Phoenix.

Verstraete avait été laissé libre cet été par le SK Beveren, après trois saisons et 112 matchs pour les Waeslandiens. Il avait signé en provenance de l'Antwerp en 2021, après un prêt réussi.

Auckland FC welcomes Louis to the club



