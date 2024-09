Dennis Praet ne manque pas d'ambitions avec son nouveau club

L'ancien milieu de terrain d'Anderlecht a signé son retour en Belgique après plusieurs saisons à l'étranger. Mais pas à Bruxelles.

Un des transferts de cet été en JPL est bien le retour de Dennis Praet en Belgique. L'ancien prodige d'Anderlecht s'est engagé avec l'Antwerp en fin de Mercato.

Le nouveau milieu de terrain du Matricule 1 a évoqué plusieurs points lors de sa conférence de presse de présentation. Parmis ceux-ci, le noyau et le début de saison du Great Old. Praet estime ainsi que sa nouvelle équipe s'est montrée plus que solide à plusieurs reprises, mais n'a pas eu de chance lors de ses premiers matches de la Jupiler Pro League.

"J'ai suivi les premiers matches et je pense que l'Antwerp n'a pas eu de chance. Ils auraient vraiment pu prendre quelques points de plus, avec quoi le club serait aujourd'hui dans le trio de tête", a évoqué Praet au micro de DAZN.

De grandes ambitions avec un effectif plus léger

Selon lui, les ambitions de l'Antwerp en Jupiler Pro League devraient êtres élevées malgré les remous financiers du club cette saison : "Nous devrions viser le top-5, mais je pense vraiment que nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes de JPL."

Enfin, un point sur l'effectif de sa nouvelle équipe bien plus petit que celuis des deux dernières saisons, à l'image de la nouvelle politique du club moins dépensier : "C'est un très bon groupe. Le noyau est un peu plus léger, mais ce n'est pas un problème lorsque vous n'avez qu'un seul match par semaine."