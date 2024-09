Des nouvelles de Jérôme Nzolo, ancien meilleur arbitre de Belgique désormais bien loin de la Pro League

Jérôme Nzolo n'est plus en Belgique depuis longtemps. L'ancien Arbitre de l'année est actif au Gabon, où il forme les arbitres locaux.

Alors qu'il a été élu Arbitre de l'année en Jupiler Pro League à quatre reprises, on ne voit plus jamais Jérôme Efong Nzolo sur nos écrans, pas plus qu'il n'a obtenu de poste au Département arbitral de l'Union Belge. Au lieu de cela, l'ancien arbitre est actif au Gabon, son pays d'origine.

Là-bas, Nzolo forme les arbitres internationaux de ce modeste pays. "Tout le monde connaît tout de même le Gabon grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Nous sommes un nain du football mais nous nous défendons bien dans les qualifications pour la CAN et la Coupe du Monde. Atteindre un Mondial est notre rêve", explique Jérôme Nzolo dans Het Laatste Nieuws.

Nzolo a déjà un poste en vue au Gabon, mais il pourrait bien se retrouver un jour président de la FEGAFOOT, la fédération gabonaise de football. "Il y a deux ans, j'ai terminé deuxième des élections avec 12 voix sur 33. Il y aura de nouveau des élections dans deux ans".

Sauf surprise, on ne devrait donc pas revoir de sitôt Nzolo en Belgique pour y travailler au sein de la fédération belge. Pourtant, chez nous, il était une figure très appréciée et reconnue. Mais le tout premier arbitre noir de la JPL, retraité en 2015, reste modeste.

"Quand on me dit que j'ai été arbitre de l'année à quatre reprises, j'ai chaque fois l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre", plaisante-t-il ainsi. "Il faut rester modeste".