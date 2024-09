Samuel Edozie sur sa relation avec un ancien d'Anderlecht : "Il m'a félicité pour mes premiers matchs ici"

Le RSC Anderlecht jouera demain en Europa League face à Ferencvaros. Samuel Edozie veut marquer les esprits.

Le RSC Anderlecht a longtemps cherché pour un nouvel ailier lors du récent mercato. Finalement, ils ont annoncé l'arrivée de Samuel Edozie avant la fin de la fenêtre des transferts.

Le jeune anglais de 21 ans a très vite montré de belles choses. D'abord en montant au jeu face à Westerlo puis en étant titulaire face à Genk puis Charleroi.

Ce mercredi, il voudra se mettre en évidence pour l'entrée en lice du RSCA en Europa League face à Ferencvaros. "Je suis excité par ce que la saison réserve. Ferencvaros n'enchaîne pas les titres de champions de Hongrie pour rien. C'est une bonne équipe", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il se rappelle de ses premiers pas - sur le banc - en Coupe d'Europe. "C'était à l'Atletico Madrid avec Manchester City. J'ai aussi joué en Youth League avec City. Nous avions une belle équipe avec Cole Palmer, Rico Lewis et Romeo Lavia avec qui je suis devenu proche. Il m'a déjà félicité pour mes premiers matchs avec Anderlecht et me félicitera après avoir joué l'Europa League avec son club."

Edozie est également revenu sur ses premières semaines en Belgique. "C'est un championnat de qualité avec beaucoup de jeu en transition qui convient à mon style de jeu. J'essaie de m'y habituer et de trouver des automatismes avec mes équipiers. Je parle, par exemple, avec Kasper Dolberg pour qu'on sache comment l'autre aime être servi, comment il aime courir."