🎥 "Bruxelles, capitale de l'art nouveau" : Anderlecht surprend avec un troisième maillot aux couleurs inhabituelles pour sa campagne d'Europa League

C'est parti pour le Sporting d'Anderlecht. Le club bruxellois lancera sa phase de ligue européenne ce mercredi, avec la réception de Ferencvaros dans le cadre de la première journée de l'Europa League.

Une rencontre, une compétition pour laquelle les Mauves ont prévu un maillot spécial. Une troisième vareuse à la couleur inhabituelle pour le RSCA.

Le club bruxellois, avec ce nouvel équipement, tient à mettre en valeur Bruxelles en qualité de "capitale européenne de l'art nouveau." Un maillot imaginé avec l'aide de l'intelligence artificielle.

Third shirt 24/25. Art Nouveau Reimagined.



Celebrating Brussels as European capital of Art Nouveau during our Europa League campaign. Reimagined with generative AI. pic.twitter.com/5qAOeDHv8E